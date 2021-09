Igualada té pendent resoldre urbanísticament el barri del Rec, aquests carrers on la indústria adobera hi ha deixat el seu testimoni urbà i on comença a haver-hi iniciatives que el poden transformar des del punt de vista cultural i turístic o gastronòmic. El dijous, 23 de setembre, es durà a terme un debat sobre el model de districte cultural en el qual representants d’experiències d’altres ciutats exposaran el seu exemple. La intervenció es fa en el marc de l’exposició «Rec Districte Cultural. Un barri en transformació», que acull el Museu de la Pell d’Igualada, La taula rodona sobre la cultura com a motor de transformació es farà a 2/4 de 8 del vespre. La taula compta amb la participació de l’antropòloga, museòloga i gestora cultural, Mireia Mascarell, tècnica superior de Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i responsable del Districte Cultural de L’Hospitalet; la geògrafa i antropòloga Rosa Cerarols, coimpulsora del centre artístic Konvent situat en l’antiga colònia tèxtil de Cal Rosal al Berguedà i que recentment ha guanyat els Premis El Temps de les Arts en la categoria de Patrimoni; el músic i gestor cultural Jordi Jet Serra, cofundador i director del Festival FABA, a Manresa.