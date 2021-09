Esquerra Republicana d’Igualada considera «una autèntica presa de pèl» que el govern municipal (Junts x Igualada) hagi anunciat que abaixarà l’Impost sobre béns i immobles (IBI) quan el contribuent només veurà la diferència d’1%. Això suposarà «una rebaixa de 6 euros per rebut a l’any», segons els republicans. Els republicans afirmen que «des que Marc Castells és alcalde, l’IBI ha pujat 5 milions d’euros, un 25%». El grup que encapçala Enric Conill considera que això és «una misèria» que, assegura «no ajudarà en res a cap igualadí». ERC manté des de fa temps que «Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya».

A més a més els republicans revelen que «no només es fa una rebaixa ínfima de l’IBI sinó que el govern municipal de Marc Castells apuja 280.000 euros altres taxes, o sigui que els igualadins enguany pagaran més en impostos i taxes que en l’any anterior». Segons els republicans, «el govern de Castells està fent una maniobra de màrqueting per poder anunciar a bombo i plateret que rebaixen l’IBI, però en realitat només l’abaixen 6 euros a l’any i apugen altres taxes».

Els responsables d’ERC demanen a Marc Castells que «es retracti» i «reconsideri aquesta proposta de pressupostos», ja que això «és una presa de pèl monumental als ciutadans i ciutadanes d’Igualada».

ERC aprofita per posar-se a disposició del govern de Castells perquè aquest pugui aprovar el pressupost del 2022, però sempre que revisi la rebaixa de l’IBI, que sigui significativament més important. «Estem disposats a aprovar els pressupostos i posem com a condició que hi hagi una rebaixa important de l’IBI», segons ha explicat Enric Conill. «Si volen que els hi aprovem els pressupostos, i nosaltres ho volem fer, han de proposar una rebaixa molt més important de l’IBI i en cap cas apujar altres taxes», ha sentenciat Conill.

Les dades comparatives entres els impostos a diferents ciutats amb les quals treballen els republicans situen la capital de l’Anoia com la desena ciutat de l’estat espanyol amb l’IBI més car, superant totes les capitals de província, menys Madrid. I és «la ciutat mitjana amb l’IBI més car de Catalunya».