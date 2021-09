La cinquena edició de la Setmana +65, adreçada a la gent gran d’Esparreguera, té com a eix principal les activitats de caràcter cultural i lúdic. Algunes de les activitats a destacar són la visita cultural guiada per Esparreguera, a càrrec de la tècnica de l’Arxiu Municipal i que es farà dimarts 21 de setembre, i l’espectacle de circ Ricky, el profesor de tenis de la companyia La Mano, que es farà dimecres 22 de setembre a la plaça de la Pagesia. A més, també hi haurà diferents actuacions musicals al carrer. Totes les activitats seran presencials, però amb aforament limitat.

En aquesta nova edició es tornarà a comptar amb la participació de l’Associació de Jubilats i Pensionistes i altres entitats de la vila. Així mateix, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat tornarà a col·laborar amb aquesta proposta amb el taller de risoteràpia i la xerrada sobre sexualitat que es faran per a commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer.

La Setmana +65 té una bona recepció entre les persones grans d’Esparreguera, segons ha explicat la regidora de Serveis Socials, Maria Vallejo González. «És un col·lectiu que sempre ha rebut molt positivament aquesta iniciativa i que manté una gran participació», en paraules de González. Enguany tornat a la presencialitat, tot i que es mantindran les mesures vigents de seguretat i prevenció per evitar la propagació de la covid-19. A banda de la mascareta, la higienització de mans i les distàncies de seguretat, tots els actes tindran places limitades i caldrà tenir entrada.