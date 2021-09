El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol ha presentat un informe d'impacte ambiental favorable al projecte per millorar la connexió entre les autovies A-2 i B-40, altrament coneguda com a Quart Cinturó, a l'alçada del municipi d'Esparreguera (Baix Llobregat). Els treballs tenen un pressupost estimat de 27 milions i han de permetre millorar la seguretat viària en aquest punt d'enllaç entre les dues vies. Incrementarà, així, la seva capacitat davant la posada en marxa prevista de la B-40 en el tram comprès entre Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i Viladecavalls (Vallès Occidental), que connectant amb la cocapital comarcal de Terrassa preveu un increment considerable del trànsit en l'enllaç d'Esparreguera.

Les obres han de permetre millorar l'accés i ampliar-lo d'un a dos carrils, allargar el carril d'accés al tronc de l'A2 i el de sortida a ca n'Amat, així com reforçar el ferm i crear un nou pas superior de la carretera C-55 sobre l'A-2. A més, també es construirà una passera per a vianants per sobre d'aquesta autovia per unir Esparreguera amb els nuclis de Can Rial i Mas d'en Gall, i reordenar els accessos a Abrera.