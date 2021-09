La connexió de la B-40 (quart cinturós) amb la A-2 a Abrera i Esparreguera ja té l'informe mediambientarl favorable, el que apropa una mica més el final d'un tram de carretera que està a mig fer de fa anys i que ha de permetre, també, connectar la ruta de Manresa a Barcelona per la part del Vallès i la e Manresa a Barcelona per la part Llobregat entre Viladecavalls i Abrera.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) està redactant el projecte "Seguretat vial. Millora de la connexió entre l'A-2 i B-40. Terme municipal d'Abrera. L'informe d'impacte ambiental del ministeri per a la Transició Ecològica conclou que "no es preveuen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, sempre que es compleixin les mesures i condicions establertes en el document ambiental de el projecte i en la mateixa resolució".

El projecte conté un seguit d'actuacions de millora a l'autovia A-2, a l'entorn dels municipis d'Abrera i Esparreguera, lloc on es produeix la trobada entre les autovies A-2 (Madrid-Barcelona-Frontera Francesa) i B- 40 (quart cinturó de l'Àrea Metropolitana de Barcelona). Auesta actuació també afectarà l'enllaç amb la C-55, que en aquest cas depèn de la Generalitat. Aquestes millores van encaminades, bàsicament, a condicionar i millorar la capacitat de l'Enllaç d'Abrera i de el tronc de l'A-2 al seu pas per Esparreguera, ja que la posada en servei de l'tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, actualment en execució, connectarà Terrassa amb l'autovia A-2, el que es considera que pot provocar un augment important de l'trànsit en aquest enllaç.

Aquesta actuació s'emmarca en el programa de conservació de carreteres de MITMA, mitjançant el qual s'han invertit a la província de Barcelona 59 milions d'euros des de juny de 2018, amb l'objectiu de mantenir la vialitat i millorar la seguretat viària i les condicions d'explotació en la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

Entre d'altres, es preveu la prolongació de carril de sortida a Ca n'Amat a la sortida 585; el reforç de ferm entre els quilòmetres 580 i 585; l'enderroc i nova execució del pas superior de la carretera C-55 sobre l'autovia A-2 en, ja que ara hi ha problemes amb l'alçada que queda entre el pont i l'A2; i la construcció d'una passarel·la de vianants sobre A-2, a la zona de l'enllaç 580 Esparreguera, per connectar per sobre de la l'autovia el nucli d'Esparreguera amb els nuclis de Can Rial i el Mas d'en Gall. Tamb hi haurà una reordenació d'accessos al terme municipal d'Abrera, on és previst modificar la via de servei en sentit Barcelona ​​i reordenar les incorporacions existents per millorar les condicions de seguretat.