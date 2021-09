La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per la mort de dues cigonyes blanques que han estat trobades als peus d’una torre elèctrica d’alta tensió al terme municipal d’Abrera (Barcelona). Diversos veïns de la vila van alertar els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Barcelona que hi havia dues cigonyes que es trobaven sobre la línia elèctrica i van caure a terra després del que van definir com «una forta explosió». Els agents de SEPRONA les van retirar, traslladant-les a el Centre de Recuperació d’Aus (Torre Ferrussa) perquè tècnics de centre les examinessin i practiquessin la necròpsia que aclarissin la causa de la mort. Els Agents Forestals han certificat que la causa va ser una descàrrega elèctrica. La investigació per determinar causes i responsabilitats encara està oberta, segons han explicat fonts del cos.

A finals del mes d’agost, Unió de Pagesos va denunciar la mort d’una vintena de cigonyes a la zona del Bages, en poblacions com Castellgalí, Manresa i el Pont de Vilomara, entre d’altres. En tots els casos, els animals estaven mort als peus d’una torre o una línia elèctrica. I testimonis presencials també indicaven que hi havia hagut una explosió amb els animals agafats als fils elèctrics.

Els agents de la Guàrdia Civil obren una causa per una possible negligència de l’acord a el Reial Decret 1432/2008 de el 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

Les cigonyes del Bages majoritàriament provenien de Suècia i Alemanya, segons el seu anellatge.