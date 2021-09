Junts x Igualada, que governa a la capital de l'Anoia, denuncia que "aquest curs 21-22 més de 500 alumnes es van quedar sense plaça a la preinscripció pels graus de Formació Professional que s’ofereixen a l’Institut Milà i Fontanals" i reclama el govern de Catalunya assumeixi una ampliació de l'institut Milà i Fontanals. En la situació política actual, aquest grup municipal de Junts x Igualada, procedents del Pdecat i registrat amb aquest nom, no té una representació de la seva formació al govern de la Generalitat, on treballen en coalició ERC i Junts x Catalunya (escissió de seguidors de Carles Puigdemont del Pdecat). Assegura el grup que lidera Marc Castells, alcalde a Igualada, que "aquest fet no és nou" a la capital de l'Anoia "ja que el curs anterior també van quedar molts alumnes sense poder matricular-se". Junts per Igualada han reclamat a la Generalitat que "garanteixi una plaça per a tots aquells estudiants que vulguin apostar per continuar la seva formació més enllà de l’ESO".

La formació de l’equip de govern igualadí ha explicat que “des d’Igualada portem anys treballant pel talent, apostant per l’educació i pels estudis post obligatoris, i exigim a la Generalitat que no talli les ales a centenars de joves que han decidit continuar estudiant i apostant pel seu futur”. Junts per Igualada recorda que aquest curs 21-22 "des de l’Ajuntament ja s’ha apostat fermament per la formació professional ampliant els estudis impartits per l’escola municipal d’art La Gaspar Camps, però amb cap finançament per part del departament d’Educació de la Generalitat".

La solució segons l’equip liderat per Marc Castells és que s’ampliï l’institut Milà i Fontanals per encabir més estudis i una nova zona de laboratoris. Junts per Igualada afirma que “tenim una oportunitat única d’ampliar l’institut i és per mitjà dels fons de recuperació europeus Next Generation. Aquests fons també financen inversions en l’àmbit de la formació professional i esperem que la Generalitat no deixi escapar aquesta oportunitat”.