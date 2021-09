El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha anunciat que contribuirà amb el seu vot a aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Igualada per al 2022. Jordi Cuadras, portaveu del grup Som-hi, ha indicat que ha arribat a un acord amb el govern de Marc Castells (Junts x Igualada) per donar el seu vot a favor de la proposta econòmica a canvi d’una sèrie de projectes que s’incorporen a la previsió de comptes municipals. Castells té un govern en minoria i requereix del suport d’una altra força política per aprovar els comptes. JuntsxIgualada i Som-hi ha havien aprovat junts els pressupostos d’exercicis anteriors tot i no haver signat un pacte de govern.

Cuadras ha explicat que s’inclou en el pressupost 2022 una bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. I també, convertir el carrer d’Òdena en un carrer de vianants, crear una Oficina Municipal d’Ajuda per a fer Tràmits Virtuals, la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Fàtima i bonificar la taxa del mercat ambulant pels dies de pluja i festius. El Pressupost també inclou la partida per iniciar aquest curs les obres dels 12 pisos de lloguer assequible, que Cuadras també presenta com a proposta seva. Es faran al carrer de Sant Carles.

Cuadras afirma que «no hem perdut l’oportunitat de condicionar el Pressupost per l’any que ve aprofitant que el govern de Marc Castells es troba en minoria». Considera que tot i el reiterat a cor en el pressupost les dues formacions parteixen de «models de ciutat oposats», però assegura que «tot i les dificultats de fer encaixar les propostes, hem trobat la manera d’incidir en el Pressupost i donar resposta a problemàtiques que diversos col·lectius de la ciutat ens havien fet arribar».