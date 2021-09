Igualada acull des d’avui i fins diumenge FirAnoia, la mostra multisectorial de referència a la comarca. Comerç, automoció, artesania, antiguitats i cultura i oci són un bon reclam per als visitants, que podran gaudir de la fira amb seguretat, tal com recorda l’alcalde, Marc Castells: «FirAnoia seguirà les mesures d’aforament (70%) i higiene establertes, amb controls a les entrades del recinte firal».

L’organització aplicarà tots els protocols sanitaris, com ara un recorregut que permeti mantenir la distància de seguretat entre els visitants, control d’aforament, limitació de l’accés només en punts concrets del recorregut, i tasques de neteja i desinfecció, tal com es va fer a l’edició de l’any passat. A diferència d’ara fa un any però, la fira recupera activitats lúdiques. Se n’han programat una vintena durant tot el cap de setmana. A més, hi haurà una setantena més d’expositors que l’any passat, en total 240. Segons Magí Senserrich, president de Fira d’Igualada, «la ciutat i la comarca segueixen demostrant el seu dinamisme en temps difícils».

El passeig Verdaguer seguirà sent l’eix principal d’aquesta fira, que permetrà als visitants conèixer les diferents propostes en productes i serveis. També hi tindrà el seu espai l’automoció, a la plaça de Cal Font. En total seran més de 16.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure.

L’objectiu de l’organització és que aquesta edició de FirAnoia recuperi la màxima normalitat possible, ja que es tracta del «principal aparador que tenen les empreses de la comarca al llarg de l’any i una oportunitat de promoció més necessària que mai per a molts negocis igualadins».

L’única mostra que no s’ha pogut reprendre, per la covid, és l’espai gastronòmic Tastanoia. Sí que es pot tornar a fer la fira d’entitats i l’ofrena dels hereus i les pubilles.

La 68a edició de FirAnoia l’inaugurarà aquesta tarda, a les 6, el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich; la consellera de la Presidència de la Generalitat, la santpedorenca Laura Vilagrà, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, que faran un recorregut pels diferents estands. Demà, a les 11 del matí, les autoritats locals visitaran la fira d’artesania.