L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es prepara per acollir el proper dissabte 2 d’octubre una nova jornada de l’aviació adaptada en què prendran part més de cent persones amb algun tipus de discapacitat que vulgui assistir-hi. Podran volar en avionetes, ultralleugers, trikes, autogirs i vols a vela. La intenció és que aquetes persones que sovint troben dificultats per poder volar, tinguin una oportunitat de fer-ho en els petits aparells ultralleugers adaptats.

La Jornada d’Aviació Adaptada té l’objectiu d’apropar el món de l’aviació al món de la discapacitat i aconseguir que les persones amb alguna discapacitat puguin «gaudir del plaer de volar sense obstacles, voreres i gaudir del paisatge a vista d’ocell». L’entitat organitzadora, Aviació Adaptada, lluita «per una accessibilitat universal on tothom pugui tenir les mateixes oportunitats i sobretot que les persones amb discapacitat puguin gaudir de les mateixes oportunitats dintre del mon de l’esport i de l’oci, vivint noves sensacions i empoderant-les», segons han explicat els organitzadors. La jornada començarà a les 10 del matí i acabarà a les sis de la tarda, durant tot aquest temps, està previst que un total de 100 persones amb alguna discapacitat s’enlairin. En total es calcula que es faran unes 200 maniobres de vol a l’aeròdrom d’Igualada-Òdena. Tot i que, tots els avions no estaran adaptats, es treballa amb voluntaris per fer les operacions de pujar i baixar.