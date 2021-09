L’automoció té un pes important a FirAnoia. Des d’aquesta tarda i fins diumenge, dinou concessionaris d’Igualada i de la comarca omplen la plaça de Cal Font amb una àmplia selecció de vehicles nous, de 21 marques i una àmplia gamma de models.

El mercat d’Automoció és una oportunitat per als concessionaris per mostrar les novetats en vehicles, i ho és també per als que tenen intenció de renovar el cotxe, ja que poden veure’ls de prop, conèixer-ne les característiques i fer comparatives.

L’espai dedicat a l’automoció obre portes avui de 5 de la tarda a les 9 del vespre. Demà, l’horari serà de les 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda i de 5 a 9. I diumenge serà igual però tancarà una hora abans, a les 8 del vespre.

Sortejos entre els compradors

Per tal d’incentivar la compra, se sortejaran 6.000 euros en premis entre els compradors, repartits en tres premis de 3.000, 2.000 i 1.000 euros. L’objectiu de l’organització és igualar la bona xifra de l’any passat, amb 90 cotxes venuts.