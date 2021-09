Olesa de Montserrat recorda amb una exposició els aiguats de fa 70 anys, concretament del 20 de setembre de 1971. Es van produir importants pluges a pràcticament tot Catalunya. Les precipitacions més intenses es van registrar a municipis com Terrassa, Esparreguera i també Olesa de Montserrat. Les pluges torrencials, provocades per una gota freda, van fer desbordar el riu Llobregat i van provocar importants inundacions. A Olesa, les riuades de 1971 van deixar el pont de l’antiga Palanca molt malmès i ja no va ser reconstruït degut al poc ús que tenia aleshores.

El restaurant del balneari de La Puda també va deixar de funcionar, ja que el riu Llobregat va pujar entre 13 i 15 metres i va destruir part de l’edifici. L’efecte més greu, però va ser la malaurada mort de tres persones, que van perdre la vida a causa de la riuada.

L’Ajuntament d’Olesa inaugura avui una exposició a la Casa de Cultura que recorda les inundacions. «Sobrepassant els límits. 50 anys dels aiguats a Olesa 1971-2021» es podrà visitar des del 24 de setembre al 17 d’octubre.

L’exposició ha estat organitzada per l’Arxiu Històric Municipal i ha comptat amb la col·laboració del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà. Per fer possible l’exposició, l’Arxiu Històric ja comptava al seu catàleg amb més d’un centenar de fotografies dels aiguats però també volia nodrir la mostra de testimonis. Per aquesta raó, a principis d’estiu va fer una crida a totes aquelles persones que van viure les inundacions o a les quals potser algun testimoni els va explicar els fets viscuts el 1971 i volguessin compartir aquests records amb tothom. La crida no només era per recollir testimonis, sinó també fotografies potser inèdites dels aiguats. En aquest cas se’n va recollir prop d’un centenar.

El responsable de l’Arxiu Històric Municipal, Xavier Rodrigo, ha detallat que la mostra que s’inaugura aquest divendres inclou cinc plafons informatius sobre els aiguats que han afectat Olesa.