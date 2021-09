La fira multisectorial FirAnoia va arrencar ahir a la tarda amb un recorregut de més de 16.000 m2 d’exposició a l’aire lliure al Passeig Verdaguer i a la plaça de Cal Font i amb 241 expositors. La fira vol recuperar la normalitat prepandèmica. Ahir, estava previst que es fes un acte d’inauguració presidit per la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, però es va suspendre perquè les agendes de tots els polítics del Govern català i de l’Ajuntament d’Igualada van quedar condicionades per la detenció, divendres, de qui era president de Catalunya el 2o17, Carles Puigdemont, a l’Alguer.

L’organització, Fira d’Igualada, vol que aquesta sigui l’edició de tornada a la normalitat; tot i que s’han hagut d’aplicar protocols i mesures sociosanitàries, la resposta dels expositors per tenir presència al certamen ha estat molt bona.

El president de FirAnoia, Magí Senserrich, valora «molt positivament» l’inici de la fira i la resposta tant d’expositors com de visitants. «Estem contents de tornar gairebé a la normalitat i d’haver incrementat el nombre d’expositors de l’edició passada. Serà un cap de setmana de molta activitat al centre d’Igualada i on trobarem una àmplia oferta de productes i serveis de l’Anoia. Esperem que el temps ens acompanyi i puguem gaudir de la Fira de Setembre», ha assegurat.

El Passeig Verdaguer, el centre

Des d’ahir fins demà, el Passeig Verdaguer serà l’eix central de FirAnoia i la plaça de Cal Font l’espai dedicat a l’automoció, que tindrà sortejos de fins a 6.000 euros per a compradors. A més, dissabte i diumenge també hi haurà la Fira d’Artesania, al mateix Passeig, i diumenge el Mercat d’Antiguitats al parc de l’Estació Vella i a la plaça de Cal Font, coincidint amb l’últim diumenge de mes.

Enguany també s’ha recuperat la Fira d’Entitats, l’ofrena dels Hereus i les Pubilles, i un atapeït programa d’actes adreçats especialment al públic familiar a l’Espai d’Activitats Servisimó i també als diferents estands al llarg de tot el recorregut.

Pel que fa a les mesures sanitàries, s’ha perimetrat l’espai firal per mantenir la distància de seguretat entre els visitants, es fa control d’aforament, limitació de l’accés només en punts concrets del recorregut, i tancament al migdia per fer tasques de neteja i desinfecció, tal i com ja es va fer en la passada edició de FirAnoia, el setembre de 2020, que es va convertir en una de les primeres fires que es va celebrar a Catalunya després de l’esclat de la pandèmia.

Tot el dia obert, migdia, tancat

Pel que fa als horaris, la Fira Multisectorial instal·lada al Passeig Verdaguer i la fira d’Automoció situada a la plaça de Cal Font obren avui dissabte de 10 h a 14.30 h i de 17 h a 21 h, i diumenge de 10 h a 14.30 h i de 17 h a 20 h.

La Fira d’Artesania, al Passeig Verdaguer, es podrà visitar dissabte de 10 h a 21 h i diumenge de 10 h a 20 h, i el Mercat d’Antiguitats, ubicat al parc de l’Estació Vella i a la plaça de Cal Font el diumenge 26 de setembre, estarà obert de 10 h a 14 h.

Es pot consultar tota la informació a la pàgina web firanoia.cat.