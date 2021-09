Piera es convertirà en una renovada colònia estiuenca del s. XXI els propers 25 i 26 de setembre de la mà d’un nou festival literari i gastronòmic Degusta Llibres. La iniciativa, organitzada per l’Ajuntament de Piera en col·laboració amb VilaDelLlibre.CAT i Vadefoodies, omplirà els carrers del nucli antic del poble amb un mercat de 25 segells editorials independents i 21 restauradors i productors locals, i oferirà durant el cap de setmana un programa d’activitats per a tot els públics on les novetats editorials i les propostes gastronòmiques de proximitat aniran de la mà.

Tal com explica el comissari literari de Degusta Llibres, el cronista i expert en patrimoni pierenc, Antoni Escudero, «els anys 40 i inicis del 50 del segle passat era habitual a Piera la celebració de trobades gastronòmiques i de caire social on la cultura tenia un paper destacat. Es coneixien com a colònies estiuenques. Degusta Llibres vol recuperar l’esperit d’aquelles trobades en afegir el component literari a una trobada popular consolidada en el calendari de festes de la vila, la fira Piera Degusta, amb protagonisme del patrimoni local i dels dinamitzadors culturals del poble com la biblioteca o l’aula de música, entre d’altres».

Degusta Llibres se celebrarà en el circuit comprès pel carrer Jaume Fons, el carrer de les Abadesses, el carrer de la Plaça i el carreró de les Rodes.