El Punt de Centralització del Producte i futur obrador del Parc Agrari de la Conca d’Òdena tindrà la seva seu a Jorba. El parc agrari, de recent creació, està integrat per quinze municipis, Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, i Vilanova del Camí, i està impulsat pel Consell comarcal de l'Anoia, el col·lectiu Eixercolant i rep el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

El magatzem s'establirà al terme municipal de Jorba, en una nau cedida per l’Ajuntament del municipi a les instal·lacions del seu magatzem municipal, després d’arribar a un acord amb el Consell Comarcal de l’Anoia. La instal·lació permetrà la petita elaboració de productes transformats per "contribuir al desenvolupament local, l’agroecologia, la sobirania alimentària", segons han explicat fonts del Consell. El Consell licitarà properament la redacció del projecte executiu per a l'adequació d’aquest espai als nous usos d’obrador i les tasques es faran amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Jorba. I un altre espai ubicat a la mateixa nau farà la funció de Punt de Centralització del Producte del Parc Agrari, on els productors deixaran els seus productes abans de ser distribuïts als clients amb les comandes que es rebin a través de la plataforma web.

El Punt de Centralització es preveu que estigui operatiu al març del 2022. Al mateix temps es crearà una zona de ventes del producte. L’obrador es preveu que estigui completat abans de finalitzar el proper any. El vicepresident del Consell, Jordi Cuadras, afirma que "amb aquest acord amb l’Ajuntament de Jorba fem un pas més en fer realitat una peça clau per posar en marxa el Parc Agrari de la Conca d’Òdena, un projecte que ha de ser generador d’economia i de consciència del consum quilòmetre zero".

Cuadras també ha explicat que "volem una Conca plena d’activitat econòmica sense renunciar a cap projecte de nou desenvolupament industrial ni tampoc a cap projecte en l'àmbit agroalimentari, com és aquest cas. Hi cap tot i no podem perdre cap oportunitat”. De la seva banda, l’alcalde del municipi, David Sánchez, destaca que “des de l’Ajuntament de Jorba creiem en les possibilitats de futur d’aquesta iniciativa, estem convençuts que l’agricultura té molt camp per córrer a l’Anoia i, per això, posem a disposició del Parc Agrari les nostres instal·lacions municipals”.

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena L’Anoia és una comarca amb una gran extensió agrària. És la desena comarca catalana amb més hectàrees conreades (28.400 Ha) però, tot i això, el sector primari només aporta 1,2% del PIB de l’economia local. El parc agrari apareix com una porposta per canviar el model de negoci de l’activitat agrària i ser més competitius. Si s'accelera aquest cercle, també es considera que pot ser una font de creació d'ocupció. Els responsables d'aquesta proposta coincideixen en una diagnosi actual que els adverteix de "la necessitat important de rejoveniment i professionalització del sector, així com de promoure l’interès per l’activitat agrícola entre persones i col·lectius que no procedeixen d’entorns familiars ni socials de tradició agrícola".