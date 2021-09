L’Ajuntament de Piera incorpora un tècnic de Joventut per dinamitzar i oferir projectes a la gent jove del municipi. És un perfil professional nou que ha de treballar amb les entitats joves per organitzar la programació d'activitats. La tinent d’alcalde Carme Gonzàlez assegura que “escoltar la gent jove és una de les tasques imprescindibles que volem fer com a govern municipal" i afegeix que la voluntat del govern és "convidar-los a implicar-se amb el municipi des de l’àmbit juvenil". La determinació de crear aquesta figura tècnica "és el primer pas per a tenir un jovent actiu, que ens faci propostes i que entre tots les puguem fer realitat".

El nou tècnic municipal és Pere Riba, que acomplirà tasques d’assesorament als joves dels instituts públics del municipi tractant temes com la sexualitat, drogues i àmbit laboral.

A més, es comptarà amb un nou espai dedicat exclusivament als joves, situat a una de les naus de Cal Sanahuja i un total de quasi 200 metres quadrats, amb possibilitat de dividir el local en dues sales mitjançant una porta corredissa. S’espera que es pugui comptar amb aquest espai durant el primer trimestre de l’any vinent i els joves el sentin com un local on la motivació i l’aprenentatge siguin els motors de les activitats.