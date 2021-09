Cal Maco serà, a partir dels primers mesos de l’any vinent, un centre d’atenció i informació turística i un alberg amb capacitat per a 48 persones. Aquest dimarts han visitat les instal·lacions les diputades socialistes Abigail Garrido (diputada de Turisme) i Eva Menor (directora de l'àrea de Desenvolupament econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona). L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el regidor de Dinamització Econòmica i Turisme, Jordi Marcè, han acompanyat les diputades en la visita per exposar les polítiques turístiques de la ciutat.

Els responsables del govern igualadí ha explicat que les obres de transformació de l'edifici de cal Maco encaren la recta final i que la voluntat és que l'alberg estigui en funcionament el 2022 i pugui ser un centre d'acollida de pelegrins del camí de Sant Ignasi. Es preveu que aquest any , Jubileu de Sant Ignasi pels 500 aniversari de l'estada del sant a Manresa, passin per la capital de l'Anoia milers de pelegrins. Concretament, una mitjana de 40 pelegrins al dia de l’abril a setembre i 10 pelegrins al dia la resta de mesos de l’any. Després ja es compta que el volum baixarà però s’espera assolir una afluència superior a l’actual i estabilitzada, com ja ha succeït amb els pelegrins de Sant Jaume d’uns anys cap aquí.

Cal Maco és un dels edificis amb interès patrimonial més coneguts de la ciutat d’Igualada situat a la plaça de la Creu. Es tracta d’una construcció d’estil senyorial, caracteritzada per una façana principal ornamentada en què s’ordenen un conjunt de finestres al voltant d’una tribuna central. El projecte agafa caràcter l’any 1914 amb la reforma realitzada per l’arquitecte Josep Pausàs i Coll (va ser arquitecte municipal d’Igualada fins a l’any 1927). És un element de referència arquitectònica dins el context de la ciutat i està protegit pel seu interès patrimonial.

La titularitat de l’edifici és de l’Ajuntament d’Igualada. Fins al 2019 va acollir l’Arxiu Comarcal, que s’ha traslladat a l’edifici de la Teneria de la Plaça del Rei. L’adequació als nous usos que es proposen per a Cal Maco com a centre d’atenció, informació, acollida i allotjament de visitants han consitit en una intervenció integral a nivell de distribució i compartimentació interior, però afectant molt poc les façanes i estructura existents.

El futur Centre tindrà a la planta baixa l’espai d’Atenció al Visitant, amb ús compartit amb l’Espai d’Acollida. A la primera planta hi haurà espais comuns per a l’alberg, que inclouen sala amb zona de lectura, zona de treball, sala menjador, cuina per a pelegrins i banys públics. Al segon pis s'hi desenvoluparan les habitacions per a hostes, amb habitacions col·lectives per a vuit persones i habitacions més petites per a dues persones amb llitera. A la tercera planta es contemplen habitacions quàdruples, pensades especialment per a famílies, adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, incloent també espais administratius i serveis complementaris, com la bugaderia.

Es preveu també fer transitable i accessible al públic la seva coberta superior, perquè els visitants puguin gaudir de les vistes que hi ha en direcció Sud. Finalment, al pati s’hi planteja una mínima intervenció, en un espai bàsicament que ha de ser a la relaxació pel pelegrí. En total, Cal Maco oferirà 48 llits distribuïts en 12 habitacions.

Les diputades van fer una primera reunió amb Magí Senserrich, president de Fira d’Igualada, que després del cap de setmana de FirAnoia ha pogut exposar a les diputades la tasca que es realitza des de l’entitat organitzant diverses fires a la ciutat, moltes d’elles especialitzades en sectors claus per el desenvolupament econòmic d’Igualada com ara Maqpaper, o BSTIM.

Seguidament han visitat l'Alberg i Centre de Recepció i Informació Turística de Cal Maco, i finalment, Eva Menor, s’ha reunit amb els representants del Consistori i també del Consell Comarcal de l’Anoia per presentar el programa de serveis de la Diputació a la comarca.