El departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori iniciarà el novembre les obres del nou enllaç d’Igualada a la ronda Sud (C-37), que ha adjudicat per un import de 12,2 milions d’euros i un termini d’execució de 18 mesos. El nou enllaç, que s’ubicarà entre els actuals de Sant Maure (Santa Margarida de Montbui) i el de Vilanova del Camí, dotarà la població d’una connexió més ràpida i directa a la ronda, un enllaç ‘un quilòmetre que havia quedat pendent de fer des de la construcció de la variant. El nou accés també permetrà redistribuir els fluxos de vehicles i es compta que alliberarà de trànsit l’interior d’Igualada.

L’enllaç estarà format per dues rotondes i un vial d’un quilòmetre. Aquest vial tindrà dos carrils, un per sentit, de 3,50 metres d’amplada i dos vorals d’1 metre cadascun. El traçat inclou dues estructures per salvar la riera Garrigosa, primer, un pont amb una longitud d’uns 26,5 metres i el riu Anoia, després, amb un viaducte d’uns 115 metres en tres vans de 55, 35 i 25 metres. Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d’Igualada; en concret, amb el carrer del Rec, a l’altura del carrer de la Misericòrdia, mitjançant una rotonda.

Per connectar la xarxa urbana d’Igualada amb el camí del riu, paral·lel al riu Anoia voreres habilitades per a vianants i ciclistes al viaducte sobre el riu Anoia que connecten amb la xarxa de camins existent en el riu.

La ronda Sud d’Igualada té sis quilòmetres de longitud i discorre des de Santa Margarida de Montbui fins a Vilanova del Camí. En el tram més proper a Igualada, la ronda té dos accessos: el de Sant Maure i el de Vilanova Sud. Així, per exemple, els conductors que accedeixen a la ronda per Vilanova del Camí han d’arribar a l’enllaç de Sant Maure (en sentit est‐oest) i després circular per la C‐37z per l’interior de la xarxa viària urbana fins arribar al centre d’Igualada.

1.800 vehicles menys a Santa Margarida de Montbui

Així, aquesta actuació comportarà una redistribució dels trànsits a l’entorn de la ciutat d’Igualada i alliberarà de trànsit de pas l’interior del nucli urbà, a més d’incrementar la connectivitat del municipi i reduir el temps de recorregut en l’accés a la ronda. El nou accés d’Igualada captarà més de 7.000 vehicles diaris i farà que 4.200 vehicles que actualment travessen Igualada deixin de fer-ho. Paral·lelament, 1.800 vehicles deixarien de circular per l’interior de Santa Margarida de Montbui. D’aquesta manera, a més, s’optimitzarà la ronda Sud d’Igualada, que actualment té un trànsit d’uns 5.000 vehicles diaris.