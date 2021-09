Marc Castells, alcalde d’Igualada, assegurava a la inauguració de Cal Badia, que “és evident que hi havia una problemàtica amb la manca d’espais per al jovent i entitats on puguin trobar-se, crear, generar idees i propostes”. Dimecres al vespre, després d'ajornar la primera data d'inauguració a causa de la pluja, Cal Badia va obrir portes per resoldre aquest dèficit. L'alcalde igualadí considera que aquest espai “serà un punt dinamitzador per a les activitats juvenils, un punt de trobada, creació, formació i oci per a les igualadines i igualadins”. Paraules de Castells que en certa manera també responien a les queixes que ha principi de mes havia fet públiques el regidor del grup municipal Poble Actiu, Pau Ortínez.

Aquest projecte va engegar el juliol de 2014, quan el departament de Juventut estava encapçalat per Joan Requesens, que ahir també es trobava a l’acte d’inauguració. En aquell moment el procés participatiu per definir el model de gestió del nou equipament va arrencar amb força participació, agrupant joves de diversos orígens i edats, membres d'entitats i d'altres que no hi participaven, però amb l'objectiu comú de donar vida a un espai pel jovent.

L’alcalde Castells, durant la inauguració de l’equipament ha fet referència a la dificultat de la reconversació d’aquest espai. L’equipament, el qual s’ubica a la torre de Cal Badia, es tracta d’un edifici de propietat municipal construït l’any 1945 amb una superfície de 600 m2 i de quatre plantes (sumades, 1.958 m2 útils) i “fer que un edifici degradat s’hagi convertit en un equipament d’ús públic, no és gens fàcil”, va afirmar el batlle d’Igualada.

La regidora e Joventut, Carlota Carner, va posar de relleu la importància d’aquest nou equipament que “descentralitza l’oferta d’atenció i d’activitat per als joves i complementa la zona on es troben els centres educatius Gabriel Castellà i Badia Margarit i això permetrà que estableixin sinèrgies entre tots tres espais”. Carner va recordar, també, la feina feta pels anteriors regidors encarregats del projecte entre els què ha destacat a Josep Miserachs, Jordi Recasens, Jordi Pont i Marisa Vila.

L’equipament es troba situat al remodelat edifici de Cal Badia que compta amb 1.958,00m2 . Cal Badia te un punt d’atenció a la planta baixa i a la superior s’hi troben diverses sales i espais per organitzar i dinamitzar activitats juvenils com ara tallers, xerrades, concerts o actuacions. A més, el jardí exterior s’ha obert a la ciutat i se suma als espais verds d’Igualada on passejar i realitzar-hi activitats. Els propers dies 7 i 15 d’octubre l’espai estarà obert i es faran visites guiades per donar a conèixer aquest nou equipament de 19h a 20h.

A més, l’edifici també compta amb un jardí de gairebé 1.500 metres quadrats i està situat a prop de l'estació de tren i bus. Marc Castells ha avançat que “la Generalitat ens ha promès el soterrament del tren” i espera que els nous enllaços de la ciutat amb la Ronda sud actuï també per reduir trànsit de vehicles en aquesta zona. La inauguració, per Castells, marcaria un “canvi espectacular per la ciutat”, però “hem de tenir paciència”.

L’acte d’inauguració va finalitzar amb una actuació del grup de música Lluna Plena, música de cambra a càrrec dels alumnes d’Escombra’t. Carlota Carner, regidora de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, va assegurar que li feina una "especial il·lusió" l'actuació del grup ja que són els darrers guanyadors de la quinzena edició del Certamen Música Jove que es va celebrar el passat 26 de juny al pati del Museu de la Pell a Igualada. Després de la inauguració es va fer una visita a les instal·lacions del nou equipament juvenil.