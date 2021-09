El ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat el pressupost muniicpal del 2022 amb el suport implícit del grup Igualada Som-hi, que amb el seva abstenció a la votació va decantar la majoria de vots a la part del govern de Junts x Igualada, com ha passat en els darrers anys. En les setmanes prèvies, el govern de Marc Castells havia acceptat algunes de les propostes que havia plantejat el grup que lidera Jordi Cuadras, i va deixa fora de l’acord ERC, com també ha fet durant l’actual mandat. Els comptes municipals per a l’any que ve va comptar amb els vots favorables de JuntsxIgualada, l’abstenció d’IgualadaSom-hi, i els vots contraris d’ERC, PobleActiu i Cs. En la mateixa sessió, i amb els mateixos vots, també es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022.

El pressupost de l’Ajuntament per al 2022 és de 61,5 milions d’euros, un 2% més alt que el de l’any 2021.El pressupost consolidat, que inclou també les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 74,1 milions.

El pressupost contempla com a principals inversions els 3,4 milions de la construcció del nou campus de salut a l’antic hospital, i 2,8 milions destinats a les polítiques d’habitatge. També hi ha més de 2 milions per al pla de barris, i 990.000 per a la segona fase del Parc Central, entre d’altres.

Per arribar a l’acord amb el grup de Cuadras, Castells també ha hagut d’introduir una clàusula de descompte en l’impost de l’IBI per a les famílies que inverteixin en energia solar i les inversions en habitatge social. Però, el cgovern ja tenia previst, també, ajustar l’impost a la baixa. El coeficient que aplica’ per calcular l’impost passa del 0,85 al 0,84. I no

El ple també va aprovar, entre d’altres, l’adhesió a l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya i a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 i la inscripció de l’Ajuntament d’Igualada a la Setmana de la Mobilitat 2021 i a la European Mobility Week. I una moció no resolutiva d’ERC contra l’increment dels preus de l’electricitat i una crida a la mobilització de la ciutadania.