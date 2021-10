Martorell celebra amb voluntat de normalitat postpandèmica la festa del Roser. El programa d’actes arrenca avui i s’allarga fins al proper dia 10 d’octubre. L’agenda contempa propostes culturals i de lleure.

Les festes del Roser són una benvinguda a la tardor després de l’estiu i la verema. L’alcalde, Xavier Fonollosa, va recordar que en la presentació dels actes que «Martorell és encara avui on s’inicia la DO Penedès, que comença a l’arc romà del pont del Diable i acaba a l’arc romà de Berà. El mar per una banda i la muntanya de Montserrat per l’altra». La realitat agrícola del municipi, però, indica que avui els únics ceps que queden a Martorell es troben a la plaça del Vi». Fonollosa defensa la festa perquè «és molt singular i molt nostrada, i recorda que venint d’un poble on tot girava al voltant del vi».