Igualada acull aquest mes d’octubre dues iniciatives relacionades amb la protecció del riu. Ambdues estan pensades per fer participar la ciutadania i per afavorir-ne el coneixement i la col·laboració dels ciutadans. D’una banda, el projecte Llegim el riu coordinat per la Diputació i, per un altra banda, un taller de pesca científica liderat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Pel que fa a Llegim el riu, el Departament de Medi Ambient juntament amb la Biblioteca d’Igualada busquen voluntaris que s’integraran en una sessió de treball de camp per recollir informació sobre l’estat del riu. Llegim el riu planteja que els sistemes aquàtics continentals són espais de gran valor ecològic i social a preservar, i que els projectes de ciència ciutadana són una oportunitat per conscienciar. Per protegir els ambients aquàtics, cal conèixer la qualitat de l’aigua de diferents punts per generar noves dades, la recerca i la interpretació. Amb els resultats obtinguts es faran recomanacions de polítiques públiques de gestió i conservació del patrimoni fluvial. La sortida de camp es farà el 16 d’octubre. Durant el primer trimestre del 2022 es presentaran els resultats obtinguts.

Pel que fa a la segona iniciativa, el taller de pesca científica és gratuït i tindrà lloc el 17 d’octubre a les 10 hores a la Ronda del Rec amb carrer de Joan Abad (sota el pont gran d’Igualada a Montbui). És una activitat pensada perquè els participants puguin entrar al riu i participar en un mostreig científic adaptat. Es farà una explicació de les tècniques aplicades, les espècies de peixos, la seva problemàtica de conservació i també les migracions dels peixos, enllaçant-ho amb la importància de la restauració de la connectivitat fluvial, és a dir, els passos de peixos en aquest cas.