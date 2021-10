"Com una au, és al·lucinant". Així definia la Maite Andrés l'experiència de pujar en un ultralleuger i sobrevolar el cel de l'Anoia. Ella ha estat una de les 105 persones amb discapacitat que aquest dissabte han pogut viure l'experiència de participar en la jornada d'aviació adaptada celebrada a l'aeròdrom d'Òdena-Igualada. Prop d'un centenar de voluntaris i una vintena de pilots han fet possible el que molts han definit com un "somni fer real". "Aquí no hi ha barreres, aquí tothom pot volar", ha recalcat el president de la jornada, Carlos de Albert. Les inscripcions per participar-hi es van esgotar en tan sols deu dies.