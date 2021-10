El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calaf, Tomàs Agulló Lloret, va formalitzar la seva renúncia en el decurs de la darrera sessió plenària. Després de dos anys al capdavant de l’àrea, ha deixat el càrrec i l’acta de regidor per motius personals.

Tomàs Agulló Lloret era regidor des de l’any 2019 i durant aquest mandat va gestionar la implantació del sistema de recollida municipal de residus porta a porta a Calaf.

Un punt destacat del ple va ser l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a ocupar a Cal Martorell, amb els nou vots a favor de l’equip de govern i el GIC-VV i l’abstenció de Junts per Catalunya. Un cop es va aprovar provisionalment la declaració de necessitat d’ocupació al ple del mes de juny passat, es va exposar públicament. Atès que no s’ha presentat cap al·legació i la relació de béns i drets a ocupar s’ha aprovat, es considera que la necessitat d’ocupació ha quedat acreditada i s’inicia el procés per determinar el preu amb els afectats.

El portaveu del GIC-VV, Jaume Simó, va indicar que hi votarien favorablement perquè, malgrat «la important despesa», estan a favor que l’edifici es converteixi en propietat del poble.

«No ens hi oposarem perquè entenem que s’ha d’arreglar, però no considerem que la valoració i el procediment siguin els més adequats i, per aquest motiu, ens abstindrem», va subratllar el portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol. A la sessió plenària també es va aprovar una modificació de suplement i generació de crèdit.