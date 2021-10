La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant, que va tenir lloc dissabte ha estat la més exitosa de totes les eidicions que s'han dut a terme fins ara, segons han explicat els mateixos organitzadors. Les més de 100 activitats realitzades, i l’espai de fira amb una setantena de projectes participants, van tenir una alta activitat, amb visitant de diferents punts del país. Des de l’organització destaquen la gran afluència de públic, i sobretot el fet que aproximadament el 70% dels participants fossin de fora de la comarca. Els organitzadors mantenen que en pocs anys de la jornada aquesta ha esdevingut una referència. Eixercolant reivindica les plantes oblidades "com a eina per canviar el model de producció i consum".

La jornada tracta diferents temàtiques totes relacionades amb la gastronomia i aquestes plantes que hem anat perdent en els nostres plats. Les xerrades tècniques i aplicades, les demostracions de cuina a l’espai d’etnobotànica en directe,b les actuacions musicals, els tallers, i les sortides i activitats familiars omplen de continut la diada. També hi va haver tasts de

torrons, d'humus, d'aigües florals i cruixents. I a l'hora de dinar es van servir 750 racions.

Els impulsors de la Jornada treballen sobre la idea de demostrar que "el canvi de paradigma agroalimentari és possible, que podem produir i consumir de forma diferent, veritablement

sostenible", i ho fan convocant a Igualada "els millors experts en la matèria" i oferent la possibilitat d'explicar "desenes de projectes que ja es fonamenten en aquest nou paradigma".

Jana Peters i Marc Talavera, coordinadors de la Jornada afirmen que “cal entendre-la com un esdeveniment clau a nivell de país per tal d’afrontar reptes com l’emergència climàtica, el

despoblament rural, o la manca d’oportunitats econòmiques lligades al territori, i per tant resulta imprescindible que totes les administracions hi apostin. Hem demostrat que som capaços

d’organitzar un esdeveniment únic i transformador, tan en el fons com en la forma. Ara ens cal disposar de tots els recursos per convertir-la en pedra angular del canvi de model que

necessitem, cal que que de la mateixa manera que tothom coneix la Marató de TV3, tothom conegui la Jornada”

La Jornada té una peculiaritat afegida: està organitzada amb voluntaris. L’edició d’enguany ha comptat amb prop de 200 voluntaris i voluntàries, vinguts d’arreu. Segons Albert Castells, responsable de coordinar els voluntaris i voluntàries “aquesta és l’essència de la Jornada, la constatació que quan des de la societat civil ens organitzem i remem conjuntament tot és possible. Per això estem convençuts que recuperar les plantes oblidades i transformar el model també ho serà, i per això ens esforcem cada dia".