La residència per a gent gran Colisée Igualada i l’Institut Escola Castell d’Òdena compartiran al llarg del curs 2021-2022 el projecte «Apadrina un avi», una activitat per fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements entre les diferents generacions. Per dur a terme aquesta activitat, cada aula del centre escolar, des d’infantil 3 fins a 2n d’ESO, apadrinarà dos residents de Colisée Igualada amb qui es realitzarà una activitat intergeneracional cada mes. Aquestes activitats poden consistir en enviar cartes, compartir receptes de cuina o elaborar postals de Nadal.

Com a pas previ a l’inici d’aquesta activitat per al curs escolar actual, els usuaris de Colisée Igualada i els alumnes de l’Institut Escola Castell d’Òdena es van conèixer a través de vídeos de presentació que els dos centres van intercanviar durant el mes de juny, abans de les vacances d’estiu.

La directora de Colisée Igualada, Núria García, ha explicat que «Apadrina un avi és una activitat que permet fomentar la participació social dels residents a través de l’intercanvi intergeneracional». I «aquest tipus de projectes ens permeten promoure el paper actiu de les persones grans en la societat, cosa que millora la seva autoestima i estat d’ànim, i ens ajuda a combatre la sensació d’aïllament o solitud».

La directora de l’Institut Escola Castell d’Òdena, Pilar Gil López, ha assenyalat que les relacions intergeneracionals són molt beneficioses, tant per a la gent gran com per als més joves. «Compartir aquests moments amb els avis de Colisée Igualada permetrà a l’alumnat canviar la seva percepció envers la gent gran, augmentar la responsabilitat social, l’empatia i l’autoestima, i fer un camí d’aprenentatge», sentencia.