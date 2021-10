El govern de Piera ha reclamat a la conselleria d’Ensenyament que introdueixi ensenyaments de grau superior d’FP en l’oferta formativa de l’institut Guinovarda. Els grups municipals PSC, Ara es Demà i Junts per Piera consideren que és una mancança de la població i de tota la part sud de la comarca de l’Anoia. Aquest curs, segons el govern local, més de 200 joves de Piera es van quedar sense poder cursar la formació que havien demanat. I, a més a més, per fer la formació de grau superior han d’anar a Igualada.

Tots els grups de l’Ajuntament pierenc ha aprovat una primera moció en la que demanen al departament d’Ensenyament que atengui la seva petició sense especificar quins són els estudis que els serien de més utilitat. Consideren que qui ha de dictaminar quins estudis es poden fer a cada lloc ha de ser la mateixa Generalitat.

La moció de l’Ajuntament neix a partir de l’interès de les Joventuts Socialistes de l’Anoia, que han identificat una manca de places a diferents centres i una taxa d’atur juvenil elevada. L’impediment que molts joves s’hagin quedat en el darrer curs sense plaça per formar-se ha estat la motivació principal d’iniciar la moció.

Un altre aspecte a remarcar és el factor desplaçament., ja que al voltant del 40% dels estudiants de l’Institut Milà i Fontanals (a Igualada) provenen, majoritàriament, de l’Anoia Sud. La dificultat per arribar a Igualada en transport públic des dels barris que envolten el nucli de Piera ha estat un motiu afegit per reclamar millores pels centres locals. En concret, per l’Institut Guinovarda de Piera, on es demana, no tan sols un increment de les places, sinó també una millora en l’oferta formativa actual. Ara hi ha formació de l’institut Guinovarda és de Secundària, Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà (sistemes microinformàtics i xarxes -SMX- i atenció a persones en situació de dependència -TAPSD-). Però no n’hi de grau superior.

L’Ajuntament no té informació sobre quins estudis es podrien fer a Piera, però creuen que per la demanda que hi pot haver aniria bé estudis en el sector tecnològic, que donarien continuïtat a una de les branques formatives actuals de grau mitjà.