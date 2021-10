Olesa se suma a la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l’Aliança Mundial per a l’Acció sobre la Lactància Materna i que a la zona organitza la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. El lema d’enguany és «Protegir la lactància materna: una responsabilitat compartida».

L’objectiu és promocionar i donar a conèixer entre la població la lactància materna i els seus avantatges, tant per a la mare com per al nadó.