"Compromís + Col·laboració = Èxit". Aquesta ha estat l'eslògan de la XXI edició dels Premis empresarials de la UEA que s'ha celebrat aquest dijous a Igualada. La frase acompanyava una imatge d’un rusc, amb l’objectiu de valorar el compromís i la col·laboració com a claus de l’èxit empresarial. Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l’Anoia, va destacat que “l’única solució per tirar endavant és anar tots junts” en una festa de la represa després que se suspengués la del 2020, sense guardons, que va comptar amb 270 assistents. Durant l’inici de l’acte es van fer quatre parlaments per part del president de la UEA, Joan Domènech, el president de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.

La 21a Nit Empresarial de la UEA va tenir lloc a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada i Marc Castells, l’alcalde la ciutat, va destacar que el “lloc escollit per celebrar l’acte, és el missatge”, pensants en dos eixos bàsics, programàtics en l'equip de l'alcalde, formació de professionals i empresa. El president de l’entitat, Joan Domènech, va agrair al centre per fer-ho possible, ja que “aquest edifici ens acull una vegada més, principalment, per dos motius: per una banda, l’aposta i els beneficis de la fórmula públicoprivada per seguir col·laborant conjuntament. I, per l’altra, l’aposta pel talent, la qual és una fórmula de reivindicar la formació en la formació de l’àmbit laboral”. Marc Castells, l’alcalde d’Igualada, també fer èmfasi a aquest tret i ha destacat que la falta de professionals és una de les necessitats detectades per les empreses anoienques i “amb aquesta demanda col·lectiva que es fa des de l’Ajuntament, el Milà i la UEA, es pugui ampliar tant l’oferta formativa com la capital del centre”.

Joan Domènech, durant el parlament, va celebrar “la feina feta a Montbui”, ja que “heu aconseguit tenir tot el polígon ocupat”. Roger Torrent, per la seva banda, va agrair la feina feta per l’administració i les empreses de la comarca de l’Anoia, però també va recordar l'alt nivell d’atur que hi ha a la comarca i va assenyalar que “tenir terrenys disponibles és imprescindible perquè puguin venir indústries al nostre territori, però tenir la gent formada també, i aquest és també l’objectiu que ens hem fixat: inversions, industrialització i formació”. Per tant, “el nostre objectiu és la reactivació i recuperació econòmica, l’eix fonamental del Departament d’Empresa i Treball”, va afirmar i va afegir que una de les vies és "la formació professional”.

Castells va destacar algunes de les reivindicacions, entre les quals va parlar de la necessitat de tenir un tren també per a les mercaderies. “Hem de fer una aposta per l’equilibri territorial del territori amb una mirada llarga, amb el tren passant per Igualada, ens pot convertir en la capital de la Catalunya dels 45 minuts”. Castells va celebrar l'anunci del desdoblament de la B-224 que el Govern va fer dijous a la tarda (les obres començaran els primers mesos del 2022), va reivindicar el tren “com una aposta pel futur”, va reclamar la millora i ampliació de l’institut Milà i Fontanals i inversions per crear més espai industrial a la Conca d’Òdena.

El president de la UEA, Joan Domènech i l’alcalde Castells va destacar la importància d’aquesta nova edició, després que l’any passat no es pogués celebrar per la pandèmia. L’acte de referència per al teixit empresarial i socioeconòmic de la Catalunya Central és també un punt de trobada, de reconeixement i de networking.