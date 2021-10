El Campus d’Igualada de la Universitat de Lleida (UdL) ha inaugurat aquest divendres el curs acadèmic 2021/2022 amb la mirada posada en la construcció del nou edifici per als ensenyaments relacionats amb el món de la Salut, al passeig Verdaguer de la capital de l'Anoia. Les obres d'aquest edifici van començar a mitjans de setembre. La conferència inaugural del curs ha anat a càrrec de Txell Bautista, consellera delegada de Fibracat i presidenta de Fibracat TV, i ha comptat amb la presència del rector de la UdL, Jaume Puy, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Josep Ribas. El rector ha posat l’accent en el pas endavant que suposarà disposar de les noves instal·lacions, que acolliran els estudis de l’àmbit sanitari que ofereix la UdL a la capital de l’Anoia, fins ara ubicats a La Teneria. L’alcalde també ha destacat el futur creixement del campus igualadí amb aquest edifici, que tindrà capacitat per a 500 estudiants i que es preveu que estigui enllestit per al curs 2022/2023.

En la seva intervenció, Puy ha valorat positivament el nombre de matriculats al Campus d’Igualada, que enguany seran ja més de 500, a l’espera de tancar les xifres definitives. “Volem oferir als joves de les comarques interiors i centrals de Catalunya la possibilitat de fer compatible una formació universitària propera i de qualitat amb el seu arrelament al territori”, ha subratllat el rector. Així mateix, s’ha congratulat del bon resultat d’inscripcions al nou doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empreses, que ha omplert les places disponibles.

Puy ha remarcat l'aposta de la Universitat de Lleida per desenvolupar el curs “amb la màxima presencialitat possible”, i per aquest motiu ha fet una crida als joves a vacunar-se contra la covid. Per la seva banda, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Josep Ribas, ha assegurat que en les properes setmanes “el sistema universitari podrà fer un pas més cap a la desitjada normalitat”, en relació a la recuperació de la plena presencialitat a les aules, i ha marcat com a repte a les institucions presents “la consolidació” del Campus d’Igualada-UdL.

Pel que fa a la conferència inaugural, “Sense por a Goliat”, ha anat a càrrec de la cofundadora i consellera delegada de Fibracat i presidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista, mereixedora del Premi DonaTIC 2020 de la Generalitat per la seva tasca de visibilització de les dones en sectors com el de l’empresa i el tecnològic. Bautista ha exposat com als 30 anys va renunciar a tota una trajectòria professional com a directiva d’èxit en diverses empreses multinacionals per emprendre, des de zero, el seu propi negoci, i ha parlat de la necessitat de referents posant com a exemple la seva pròpia experiència laboral des de ben jove i la de la seva mare, que als anys 70 havia aconseguit ser “una directiva poderosa en un context totalment masclista”.

Bautista, nascuda a Montcada i Reixac i resident a Manresa, ha convidat el públic a reflexionar sobre el concepte de “l’èxit” i també ha explicat com va ser el procés de fundació de Fibracat, la primera operadora catalana de serveis d’Internet, Mòbil i TV, que ha descrit com “un David contra quatre Goliats”, en relació a les grans operadores telefòniques amb les que competeixen. L’empresària ha conclòs l’acte encoratjant l’alumnat: “Tots som guerreres i guerrers en un món ple de Goliats a qui hem de plantar cara sense pressa, sense límits, sense por”. Recentment, l'empresa Fibracat ha estat venuda al 100% a l’operador andalús amb seu a Madrid Avatel, que té al darrere un fons internacional per valor de 1.500 milions d’euros.

Llicenciada en Dret i Turisme, Bautista ha rebut el premi internacional de la Fundació IWEC 2020 per la seva trajectòria com a dona empresària i també el Premi Talent Cambra; recentment ha estat nomenada consellera de FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora); és membre del consell de direcció de la Societat Catalana de Tecnologia; i forma part de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) i de DEIM (Dones emprenedores de Manresa), entre d’altres.

L’acte ha tingut lloc a la Sala d’Actes del Campus Universitari Igualada-UdL al Pla de la Massa i s’ha pogut seguir també en directe i online a través de la web de la UdL, ja que l’aforament a la sala estava restringit a causa de l’actual context epidemiològic.