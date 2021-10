L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, assegura que «l’obra del nou edifici d’ensenyaments universitaris de l’àmbit de la salut estarà en marxa «d’aquí a 13 mesos». Castells ho ha anunciat durant l’acte d’inauguració del curs escolar que va tenir lloc ahir divendres al matí a la sala d’actes del Campus Universitari Igualada-UdL al Pla de la Massa. L’acte el va presidir el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy. I la conferència inaugural va anar a càrrec de Meritxell Bautista, consellera delegada de Fibracat i presidenta de Fibracat TV. La Generalitat també va ser present a l’acte a través del secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Josep Ribas.

El Campus d’Igualada de la Universitat de Lleida (UdL) ha inaugurat el curs acadèmic amb la mirada fixada en la construcció del nou edifici per als ensenyaments relacionats amb el món de la Salut, al passeig Verdaguer de la capital anoienca. Castells va remarcar que «estem molt contents», ja que amb aquesta nova creació «aconseguirem que el nostre país no es converteixi en un país que té el cap molt gran a Barcelona i el cos molt petit a la resta del territori». Castells va assegurar que el fet de tenir reconegut l’hospital com a centre universitari ha estat molt positiu per consolidar el campus de salut de la capital de l’Anoia.

El rector de la UdL, Jaume Puy, va posar l’accent en el pas endavant que suposarà disposar de les noves instal·lacions. L’alcalde també ha destacat el futur creixement del campus igualadí amb aquest edifici, que tindrà capacitat per a 500 estudiants. En la seva intervenció, Puy va valorat positivament el nombre de matriculats al Campus d’Igualada, que enguany ja serà més de 500, en espera de tancar les xifres definitives. Per la seva banda, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Josep Ribas, va assegurar que en les properes setmanes «el sistema universitari podrà fer un pas més cap a la desitjada normalitat», en relació amb la recuperació de la plena presencialitat a les aules, i va marcar com a repte a les institucions presents la consolidació del Campus.

Meritxell Bautista defensa el paper de la dona en el lideratge

L’empresària manresana, cofundadora de Fibracat, pronuncia la lliçó inaugural del curs a l’UdL d’Igualada

L’empresària manresana Meritzell Bautista va pronunciar la lliçó inaugural fent una defensa del paper de la dona a la societat i, especialment, en els llocs de decisió de les empreses, on encara avui hi ha una gran majoria de cares masculines. «Sense por a Goliat» va ser el títol de la intervenció de Bautista, que va ser cofundadora de Fibracat, i encara n’és consellera delegada, i també és presidenta de Fibracat TV. La teleoperadora manresana es va vendre en la seva totalitat a l’operador andalús amb seu a Madrid Avatel, que té al darrere un fons internacional per valor de 1.500 milions.

Bautista va explicar a Igualada com als 30 anys va renunciar a tota una trajectòria professional com a directiva d’èxit en diverses empreses multinacionals per emprendre, des de zero, el seu propi negoci, i va parlar de la necessitat de tenir referents. Va posar com a exemple per a ella l’experiència laboral de la seva mare, que els anys 70 havia aconseguit ser «una directiva poderosa en un context totalment masclista».

Meritxell Bautista, que ha estat distingida per la Generalitat amb el Premi Dona Tic 2020 per la seva tasca de visualització de les dones en sectors com el de l’empresa i el tecnològic, es va mostrar «molt honorada» de poder fer la lliçó inaugural. Amb la voluntat de trencar estereotips, l’empresària manresana manté que «hem de demostrar que les dones no només tenim molta veu, sinó que amb la formació corresponent la dona és molt necessària per arribar a l’èxit».