La caminada solidària contra l’Alzheimer organitzada per l’Hospital de Dia Sant Jordi d’Igualada i l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA) ha recollit enguany més de 4.500 euros. A causa de la pandèmia, l’any 2020 la cursa no es va poder celebrar. En l’edició d’aquest any no s’ha fet un esdeveniment presencial multitudinari, sinó que s’ha adoptat un nou format en el qual els participants han caminat o corregut durant el cap de setmana del 25 i 26 de setembre allà on han volgut, i han comptabilitzat les passes que han fet gràcies a un rellotge proporcionat per l’organització.

Aquesta edició ha tingut 956 participants, que han realitzat un total de 8.259.327 passes i la recaptació exacta neta ha estat de 4512,37 euros, que es dedicaran íntegrament a la lluita contra l’Alzheimer.

La malaltia afecta a Catalunya 112.000 persones.