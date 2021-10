Igualada té «una tendència positiva» pel que fa a la separació de la brossa, tot i que encara no arriba als nivells que exigeixen les directives europees. El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntment d’Igualada, Miquel Vives, ha destacat l’esforç que fan els igualadins, que s’ha vist en els darrers quatre anys.

Pel que fa a les diferents fraccions, aquest any la matèria orgànica ha crescut el 6%, i si comparem les dades actuals amb les del 2017 l’increment de recollida d’orgànica ha estat del 19%. La recollida de poda també creix, l’any 2020 ho va fer el 3% respecte al 2019, i si comparem les dades amb el 2017 la pujada ha estat del 30%.

Si ens fixem en el reciclatge del paper i cartró, la dada també creix el 2020 a Igualada, ho fa en el 6%, i si la comparem amb la del 2017 el creixement és del 24%.

La recollida de vidre ha baixat durant el 2020 un -2%, que estabilitza una mica les dades tot i que des del 2017 l’increment de la recollida selectiva de vidre ha crescut el 23%.

La recollida selectiva d’envasos ha crescut el 2020 el 16%. Si comparem aquesta dada amb la de fa 4 anys, l’any 2017, aquesta puja fins al 65%.

L’increment de la recollida de l’orgànica, el paper i el vidre també suposa una reducció de la fracció de rebuig, que aquest any ha davallat un -7%, i des del 2017 s’ha reduït el 10%.

Vives considera que «l’Ajuntament d’Igualada té molt present el repte de la recollida selectiva a la ciutat» i manté la voluntat d’arribar als nivells de reciclatge exigits a través de les campanyes per conscienciar i fomentar la separació de residus». Vives explica que hi ha en marxa diverses campanyes que fomenten el reciclatge i la disminució de la generació de residus com la campanya «Reciclos» i «Mou-te pel zero». A banda, s’ha potenciat el fet que en les ubicacions habituals dels contenidors hi hagi sempre que sigui possible les cinc fraccions per facilitar la segregació de residus en un únic punt.

Vives ha anunciat que, a banda de la feina actual, es potenciarà el servei de recollida porta a porta als grans comerços del qual s’està fent la informació i estudi en l’actualitat. I creu que la tendència que ara es veu en les xifres de la recollida permetran dir que «Igualada és una ciutat amable també amb el medi ambient i una ciutat compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic».