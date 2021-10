L’exterior del Mercat de la Masuca, a Igualada, ha estrenat aquest dissabte al migdia uns nous vinils informatius que mostren quin ha de ser el futur d’aquest espai comercial que l’Ajuntament vol que acabi sent un punt de referència en el comerç alimentari de la ciutat. Aquests plafons informatius, que s’han col·locat a l’exterior de l’antiga oficina bancària, fan un recorregut per diverses imatges que mostren la història i l’evolució del mercat, i també imatges del que serà el futur Mercat de la Masuca un cop acabi la concessió actual.

En un dels vinils, a través d’uns petits forats, es pot visionar un vídeo amb declaracions de diverses placeres i del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, que exposen l’experiència de comprar i de vendre.

La inauguració d’aquests nous vinils, que mostren el futur del mercat, va tenir la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de diversos regidors del consistori. Castells va explicar «l’objectiu actual del govern és tenir per a l’any que ve el nou mercat obert, un mercat de 3a generació on també es pugui elaborar i degustar producte de km0». Al mateix temps, Castells va destacar que aquest futur mercat que s’ha pensat serà «un espai de venda adaptat al segle XXI, que aposta pel producte de proximitat i que es convertirà en un referent de servei, ja que es farà sempre al costat dels paradistes del mercat en un projecte de tothom».

L’alcalde igualadí també va destacar que al voltant del mercat ja s’hi està transformant la ciutat amb les obres de la nova oficina del SOC, que ha d’obrir en dos mesos, les obres del nou Campus de la Salut de la Universitat de Lleida (a l’antic hospital), que acollirà fins a 500 estudiants a tocar del Mercat de la Masuca, i les obres de dues promocions d’habitatge públic. A més a més, d’aquí a 18 mesos, la nova entrada de la Ronda Sud ha de convertir el carrer d’entrada al Mercat en un vial importantíssim per a la ciutat. El govern igualadí espera que amb l’entrada en servei d’aquest futur accés es reorganitzin els recorreguts dels vehicles per l’interior de la ciutat i que hi hagi nous fluxos que poden incidir en l’accessibilitat a zones com les del Mercat de la Masuca. En els darrers anys, l’Ajuntament també ha intervingut per crear més espai d’aparcament.

Finalment, l’alcalde també va explicar que la millora de les accessibilitats a les voreres de l’entorn del Mercat, actualment es treballa en les que estan situades a l’avinguda de Caresmar entre el Mirasol i el carrer de Joaquima de Vedruna, farà que es pugui parlar d’un «espai potent, accessible i que sigui un pol d’atracció per a tota la comarca».