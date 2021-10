L’Ajuntament d’Olesa busca empreses i negocis que vulguin col·laborar amb el projecte TEU, que pretén introduir alumnes en el món de la indústria. Els alumnes fan 4 hores la setmana.

Després de l’aturada a causa de la pandèmia per la covid-19, l’Ajuntament d’Olesa està preparant una altra edició del projecte TEU. El projecte proposa «una diversificació curricular amb l’alumnat i li proporciona un entorn educatiu ajustat als seus interessos i necessitats, fet que afavoreix la seva motivació per continuar la seva formació», segons han explicat fonts municipals.

Lluny del currículum general que s’estableix als centres educatius, el projecte TEU entén que no tots els nois i noies tenen les mateixes inquietuds. Per tant, aquest projecte focalitza l’atenció en aquell alumnat que no està aconseguint adaptar-se a les assignatures convencionals i possibilita la seva incursió al món laboral a través de les pràctiques.