Igualada, que havia permès doblar l'espai de terrasses a bars i restaurants per poder aplicar la normativa covid, ja ha ordenat la restauració de la situació prepandèmica i, per tant, demana als responsables dels establiments que tornin a deixar els espais exteriors en la situació d'abans del març del 2020. Després que govern de la Generalitat hagi anunciat el retorn als aforaments habituals en la restauració i als comerços a partir d’aquest divendres, l’Ajuntament d’Igualada ha iniciat els treballs per tal que les terrasses que s’havien ampliat durant aquest període excepcional tornin a la seva forma original, segons que han explicat fonts municipals.

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha inicat que departament d’Indústries i activitats de l’Ajuntament d’Igualada ja s’ha posat en contacte amb el Gremi de Restauradors i les Associacions de Comerç de la ciutat. Al mateix temps ha anunciat que enviarà una carta a tots els restauradors i bars per a que retornin a les seves ubicacions originals. Vives ha recordat "que aquesta mesura va ser excepcional en uns moments excepcionals, per afavorir que el sector de la restauració pogués seguir obert durant el període amb restriccions d’aforament i mantingués la facturació".

Vives ha recordat que, a banda, l’Ajuntament va fer una rebaixa en les taxes de terrasses a bars i restaurants per ajudar a mitigar el cop econòmic que podia suposar la restricció d’aforaments, Ara que la vacunació i la bona situació d’afectació de la pandèmia permeten recuperar l’aforament complet Vives ha dit “que des de l’Ajuntament tenim clar que cal tornar a la normalitat pel que fa a la mida i situació de les terrasses per tenir un entorn urbà ordenat”.