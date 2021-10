La Llacuna reprèn la celebració de la Mostra de vi d'altura aquest proper cap de setmana. L'any passat es va haver de suspendre arran de les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19. La Mostra de vins d'altura arriba a la seva tretzena edició. Està organitzada per l'Ajuntament de la Llacuna, l'Associació de productors artesans de la Llacuna, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l'Anoia i Anoia Turisme.

Les activitats de dissabte començaran amb dos tastos. El primer, a les 17.30 h a la sala dels Arcs llacuna a la Plaça Major, serà el Tast de les iaies, amb Anna i Laia Deàs. Es tastaran tres vins maridats amb producte local, amb la direcció de la sommelier Georgina Saumell. L'activitat està limitada a 30 persones, té un preu de 10 euros, i cal fer reserva prèvia al telèfon 666464442. Mitja hora més tard, tindrà lloc el Tast a les voltes, també a la plaça Major. Serà una degustació de vins dels diferents cellers participants i tast de les diferents tapes elaborades amb productes artesans del poble. En aquest cas els tiquets i les copes es vendran a la mateixa plaça i l'activitat estarà amenitzada pel P.D. The One Chief Roca.

Al vespre, a les 20.30 h, sortint de la Plaça Major, començarà la visita patrimonial 'La Llacuna emmurallada, de nit', en què es descobriran racons i llegendes del municipi. Cal fer les reserves al web AnoiaPatrimoni.cat. I a partir de les 21 h els restaurants Els porrons, Ca l'Americano i Ca la Maria oferiran el Menú d'altura, un menú-maridatge amb vins i caves presents a la Mostra, entre d'altres.

L'endemà al matí, de les 10.30 a les 14 h la Plaça Major acollirà la Mostra de vins d'altura, amb els vins dels cellers de la Llacuna Grapissó i Les iaies, el Celler Can Vich i Vins i caves Joan Segura Pujadas (Mediona) i el Celler convidat Pla de Morei de la Torre de Claramunt. També hi seran presents productes de la Llacuna: Embotits Can Travé, Mallart Artesans Xarcuters, Formatgeria Ancosa, Forn Pujó, Carquinyolis Ca l'Americano, Mel de la Llacuna i Ca la Maria. La venda de tiquets i copes es farà a la mateixa plaça.