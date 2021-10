La Setmana de la gent de Castellví de Rosanes torna després de l’aturada per l’agreujament de la pandèmia l’any passat. Les propostes aniran del 15 al 22 d’octubre i s’han programat propostes tant al nucli antic com al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina.

La regidora de la Gent Gran, Teresa Mínguez, explica que «teníem moltes ganes de poder recuperar aquesta setmana d’activitats dedicades als veïns i veïnes de més edat de Castellví de Rosanes. La gent gran és una part molt important del nostre municipi».