L’Hospital Universitari d’Igualada fa una crida a la prevenció en el Dia Mundial contra el Càncer de Mama perquè "la detecció precoç, abans que es presentin els símptomes, millora molt la supervivència amb una alta probabilitat de curació”, explica la doctora Laura Cusiné, coordinadora de la Unitat Funcional de mama del mateix centre. Durant l’any 2020, a través del programa de detecció precoç del càncer de mama, es van diagnosticar a l’Anoia 16 casos de carcinoma, el que suposa el 4,3% de les participants. Cusiné destaca que “els resultats de la mamografia es comuniquen en un interval de 10 dies aproximadament, el que disminueix molt l’angoixa de les dones”. De les 5.147 dones convocades el 2020, van acudir al cribratge del programa de detecció precoç de càncer de mama un total de 3.702 dones, el que suposa prop d’un 72% de participació. Un descens de més d’un 6% respecte als anys 2018 i 2019 (quan hi va haver un 78% de participants). Al global de Catalunya, l’any 2019, la participació en el programa de detecció precoç del càncer de mama va ser del 64,9%.

No tots els casos de càncer de mama, però, es detecten a través del programa, sinó que cal sumar-hi les pacients diagnosticades per altres vies. Així, l’any 2020 es van detectar, en total, 74 casos a la comarca de l’Anoia, un 21% dels quals detectats a través del programa de detecció precoç. Si ens fixem en les dades d’aquest any, de gener a agost de 2021 se n’han diagnosticat un total 64.

Cusiné anima a la ciutadania a participar en el programa de detecció precoç del càncer de mama que es coordina des de l’Oficina de cribratge de càncer de mama de l’Anoia –que forma part del mateix centre hospitalari– i que dona cobertura a totes les dones de la comarca d’entre 50 i 69 anys amb la programació de mamografies. La coordinadora de la Unitat Funcional de mama de l’Hospital igualadí, explica que “el programa de cribratge de càncer de mama és una eina eficaç en la lluita contra aquesta malaltia. La majora de càncers que es detecten en el programa són en fases molt inicials, de mida petita i sense afectar altres òrgans, això permet tractaments més conservadors, menys agressius i amb menys seqüeles”.

I també recorda a les dones en l'edat del cribatge que “totes aquelles que notin alguna anomalia o tumoració mamària, poden demanar visita al seu metge del CAP o llevadora que els valorarà i activarà un circuit d’atenció ràpida per a ser visitats pel ginecòleg o sinòleg”.

El Programa de detecció precoç de càncer de mama

El Departament de Salut porta a terme el Programa de detecció precoç de càncer de mama, que ofereix a totes les dones de Catalunya d'entre 50 i 69 anys la possibilitat de fer-se una mamografia gratuïta cada 2 anys, amb la màxima qualitat tècnica i professional. Les dones d’aquesta franja d’edat de la comarca de l’Anoia rebran una carta per correu postal un mes abans de la cita de la mamografia. Cinc dies abans, rebran un SMS de recordatori. Les persones d'entre 50 i 69 anys i que no hagin rebut cap carta de l’Oficina de cribratge, poden contactar al telèfon 93 807 55 50 de dilluns a divendres de 9 h a 15 h. També bé es poden adreçar al correu electrònic otcnoia@csa.cat.

El programa de cribratge de càncer de mama a la comarca de l'Anoia es va iniciar l'any 2001, gestionat per l’oficina de l'Institut Català d'Oncologia. Des de l’any 2006 el Consorci Sanitari de l’Anoia va iniciar la gestió de l’Oficina de cribratge de mama de l'Anoia, situada a l’edifici de l'Hospital Universitari d'Igualada.

Activitats del dia mundial del Càncer de Mama

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) se suma als actes del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. La Unitat Funcional de mama de l’Hospital Universitari d’Igualada participa i col·labora en l’organització d’algunes de les activitats programades arreu de la comarca de l’Anoia per commemorar aquest 19 d’octubre.

Entre els actes que compten amb la col·laboració del CSA, el dissabte dia 16 d’octubre d’11h a 13h tindran lloc al Parc Central d’Igualada activitats esportives a l’aire lliure organitzades per les Voluntàries Lluitadores. Els assistents podran practicar exercicis de zumba, estiraments i hipopressius a càrrec d’Iris Bertran, Maria Vidal i Marta Caralt. En aquest horari hi haurà al Parc Central una taula amb informació sobre prevenció i venda de bolígrafs roses.

De l’11 al 20 d’octubre a la sala d’actes de la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena es podrà visitar l’exposició fotogràfica “Un passeig per les emocions”, que mostra les fases i emocions que es viuen en la malaltia. Una exposició impulsada per l’entitat l’Olivera de Manresa, una associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama. També a la Biblioteca l’Atzavara, el dimarts 19 d’octubre a les 19 h se celebrarà la xerrada “Passat, present i futur del càncer de mama” a càrrec de professionals experts de patologia de mama de la Unitat Funcional de mama de l’Hospital Universitari d’Igualada i del psicooncòleg de l’Associació Catalunya Contra el Càncer (AECC).

A més, el dia 19, la façana de l’Hospital igualadí s’il·luminarà de color rosa i una taula informativa de l’AECC se situarà al centre hospitalari per promoure la prevenció. També es repartiran llaços i mascaretes higièniques roses entre el personal i usuaris del CSA. L’Ajuntament d’Igualada també il·luminarà la façana el dia 19 d’octubre al vespre.

La Farmàcia Adzet d’Igualada també se suma al Dia Mundial contra el Càncer de Mama amb la venda solidària de braçalets de silicona, mascaretes FFP2 i ampolles d’aigua roses i els diners recaptats serviran per millorar els espais de l’Hospital de dia d’Oncologia de l’Hospital Universitari d’Igualada.

De cara el mes de maig, en el marc del Torneig Internacional de tennis Arcadi Manchón, Top Tennis farà una recol·lecta solidària de diners per a l'hospital de dia d'oncologia.