L’Hospital Universitari d’Igualada fa una crida a les dones de la comarca entre 50 i 69 perquè participin al programa de prevenció del càncer de mama després de veure com les dades dels cribratges han caigut lleugerament en el darrer any, quan ha coincidit amb la pandèmia. La crida es fa coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama perquè «la detecció precoç, abans de que es presentin els símptomes, millora molt la supervivència amb una alta probabilitat de curació», segons explica la doctora Laura Cusiné, coordinadora de la Unitat Funcional de mama del mateix centre.

Durant l’any 2020, a través del programa de detecció precoç del càncer de mama, es van diagnosticar a l’Anoia 16 casos de carcinoma, el que suposa el 4,3‰ de les participants. De les 5.147 dones convocades el 2020, van acudir al cribratge del programa de detecció precoç de càncer de mama un total de 3.702 dones, el que suposa prop d’un 72% de participació. Un descens de més d’un 6% respecte els anys 2018 i 2019 (quan hi va haver un 78% de participants). Al global de Catalunya, l’any 2019, la participació al programa de detecció precoç del càncer de mama va ser del 64,9%.

No tots els casos de càncer de mama, però, es detecten a través del programa, sinó que cal sumar-hi les pacients diagnosticades per altres vies. Així, l’any 2020 es van detectar, en total, 74 casos a la comarca de l’Anoia, un 21% dels quals detectats a través del programa de detecció precoç. Si ens fixem en les dades d’aquest any, de gener a agost de 2021 se n’han diagnosticat un total 64.

Cusiné anima a la ciutadania a participar al programa de detecció precoç del càncer de mama que es coordina des de l’Oficina de cribratge de càncer de mama de l’Anoia –que forma part del mateix centre hospitalari– i que dona cobertura a totes les dones de la comarca d’entre 50 i 69 anys amb la programació de mamografies. La coordinadora de la Unitat Funcional de mama de l’Hospital igualadí, explica que «el programa de cribratge de càncer de mama és una eina eficaç en la lluita contra aquesta malaltia. La majora de càncers que es detecten en el programa són en fases molt inicials, de mida petita i sense afectar altres òrgans, això permet tractaments més conservadors, menys agressius i amb menys seqüeles». I recorda que «si es nota una deformació del pit o tumoració mamària es pot demanar visita al seu metge del CAP o llevadora que valoraran el cas.