El col·lectiu Quatre cantonades as planteja el projecte de ciutat Residu Zero, que vol contribuir «a remoure consciències i donar eines aplicables al dia a dia per tal de tenir un impacte positiu en el medi ambient, l’economia, la salut i les relacions», segons expliquen els seus impulsors.

Els responsables del projecte expliquen que han dibuixat dues línies d’actuació a partir d’una mira crítica. En la primera línia hi ha 4 xerrades o taules rodones obertes i gratuïtes per veure totes les cares de la sostenibilitat a nivell de societat 19 a 20.30h a l’espai Malla, Ateneu Igualadí. Es parlarà del «Camí cap a una societat sostenible, amb Rezero i disseny Igualada (22 d’octubre 19 a 20.30h); de «Quin és l’estat actual de l’Economia Circular a Catalunya? Quin paper hi té el disseny?». En una altra intervenció es parlarà de la moda sostenible amb Plaggi i Xavi Grados, dinamitzada per Carla Torrents (5 de novembre 19 a 20.30h). I encara en el món tèxtil s’obrirà un debat sobre el fet de «teixir relacions sostenibles·, a càrrec de Montse Jimenez (19 de novembre 19 a 20.30h).asques de cura i posarem al centre aquelles persones que sostenen i reprodueixen. La 4 xerrada versrà sobre les cooperatives de consum (26 de novembre 19 a 20.30h).

D’altra banda, l’anomenadalínia bombolla tindrà 5 sessions, dirigides a 10 persones o nuclis de convivència, per incorporar el residu zero a casa. Menjar, higiene, electrodomèstics, roba o oci.