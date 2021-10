Igualada oferirà tres espectacles dins el programa CulturaMent, una prova pilot de la Diputació de Barcelona que integra a la cultura municipal projectes que fomenten el benestar de les persones amb algun tipus de malaltia mental.

Igualada és una de les ciutats que participa en aquesta prova pilot i oferirà tres projectes culturals, a mida, per a persones grans amb inicis de demència. El dia 3 de novembre, al teatre de l’Ateneu, es representa l’obra Mort a les cunetes. El dijous 4 de novembre a l’Ateneu s’oferirà l’espectacle de playback del Grup Playback Llum i Color, una actuació d’un grup que fa més de 40 anys que existeix. I el dilluns 8 de novembre es durà a terme una visita guiada, seguida d’una activitat, al Museu de la Pell d’Igualada. Hi haurà la visita a la sala «Un univers de pell» i, després, un taller per decorar una estora circular de pell.