Calaf va recordar dissabte els 100 anys de la mort del calafí Alexandre de Riquer, artista modernista polifacètic nascut a Calaf, que va morir a Mallorca el 1920. En l’aniversari just de l’any Riquer no es va poder celebrar l’acte a causa de la pandèmia de covid-19. Coincidint amb l’efemèride es va presentar el llibre Vésten en’layre, un homenatge que aplega poemes de 17 poetes que responen, que dialoguen, sobre fragments del llibre Crisantemes, escrit per Alexandre de Riquer i publicat l’any 1899.

La iniciativa de l’acte, que va tenir lloc al Casino de Calaf, va ser de Paquita Quer, del Quiosc del Passeig, i de la poeta Marta Pérez Sierra, curadora juntament amb Teresa Costa-Gramunt (comissària de l’Any Alexandre). La presentació del llibre va ser també un recital de poemes.