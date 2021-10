L’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia organitzen una nova edició de la Setmana de l’Ocupació – Igualada Prepara’t, un programa que ofereix eines formatives i informatives a les persones que estan a l’atur, en procés de recerca de feina o que busquen fer un canvi professional. En aquesta edició, la segona de l'any, es recupera la presencialitat. Des d’aquest 2021, l’organització del Prepara’t va decidir impulsar aquest programa en dues edicions durant l’any, la primera es va celebrar a la primavera i ara arriba aquesta segona convocatòria per als dies 9 i 10 de novembre. Tindrà lloc al Kiosk del Rec d’Igualada, en format presencial i amb aforament limitat.

El fet que se celebri dos cops l’any permet que s’espongin els actes, segons els organitzadors, però a la vegada, permet que es dupliquin les oportunitats per millorar les habilitats professionals gràcies a les conferències dels experts, i també, per postular a diverses ofertes de feina gràcies a l’activitat relacional, anomenada Connecta. En aquests moments, segons l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, la comarca de l’Anoia compta amb 7.4141 persones aturades (-205 respecte al mes anterior) i amb una taxa d’atur registral del 15,40%.

Aquesta edició de tardor manté la sistemàtica de la de primavera: una jornada estarà dedicada a activitats formatives amb conferències i tallers que giraran al voltant de la recerca de feina (el dimarts dia 9 de novembre); i l’altra jornada, el punt de trobada Connecta (el dimecres 10 de novembre). Empreses i persones que busquen feina es poden trobar. Igualada Prepara’t vol ser "una oportunitat per conèixer les darreres tendències en la recerca de feina de la mà de ponents experts que donen eines, recursos i guies; que serviran, posteriorment, a la trobada amb els responsables de recursos humans de diferents empreses de la comarca que cerquen personal per a les seves organitzacions", segons han explicat fonts de les entitats convocants. Per tant, el

Aquesta nova edició arrencarà el dimarts 9 de novembre de 2021 a les 09.30 h amb la conferència de benvinguda per part del regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé; i el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech. A través d’aquesta conferència, s’exposarà la situació del mercat laboral a l’Anoia i també, les diverses eines que les entitats que representen posen a disposició de les persones que busquen feina.

Rafa Rodríguez, les claus per a un bon resultat

Rafa Rodríguez Garcia, psicòleg, coach i formador internacional farà la primera ponència, a les 9.45 h. Pronunciarà la conferència “Claus per assolir resultats extraordinaris a la vida”. Rodríguez oferirà als i les assistents una ponència basada en una experiència formativa que permetrà identificar les claus que fan que les persones assoleixin resultats extraordinaris en les diferents àrees de la vida, focalitzant el que de debò es vulgui aconseguir. A les 11.30 h tindrà lloc el taller “Quin és el teu objectiu professional” a càrrec de Mònica Cordobés, pedagoga i orientadora acadèmica i professional de l’Àrea de Projectes Educatius i Orientació d’EP Institut.

La tarda del 9 de novembre es dedicarà a les entrevistes de demanda de feina. A les 15.15 h ses parlarà de “Per fi una entrevista! I ara què?”, el que els organitzadors defineixen com un viatge per l’interior de l’entrevista des del punt de vista de la persona que selecciona: a través d’aquesta conferència, s’exposaran els aspectes que s’han de tenir en compte en una entrevista de feina i s’explicaran els punts claus i les eines necessàries per encarar-la amb seguretat. I una hora més tard, a les 16.20 h, es posarà el focus en l'aturat i en com pot ser més hàbil per convèncer a algú que l'ha de contractar. “Fes que et trobin. Marca Personal aplicada a la recerca de feina”. Ambdues sessions s’impartiran a càrrec de Carlos Bella, docent universitari, conferenciant, consultor de desenvolupament personal i professional.

10 de novembre: el Connecta, punt de trobada d’oferta i demanda de feina

El Connecta és l’altre 50% de la Setmana de l’Ocupació d’Igualada. Va ser una novetat fa dos anys i a causa del seu èxit, s’ha decidit continuar amb aquesta activitat.

Es tracta d’un punt de trobada entre empreses que cerquen personal per a les seves plantilles i persones que busquen feina. L’activitat tindrà lloc el dimecres 19 de novembre, a l’aire lliure si les condicions climàtiques ho permeten, al Kiosk del Rec (C/ del Rec, 50 d’Igualada). Les persones participants hi accediran només amb cita prèvia, per tal de garantir l’aforament i la distància de seguretat.

Prèviament, les persones interessades a formar part d’aquesta activitat que consisteix en una entrevista de feina, han d’enviar el CV a l’organització per tal d’organitzar la trobada amb l’empresa. En aquest sentit, les persones interessades a veure el llistat d’empreses i ofertes de feina que es presenten al Connecta, poden comprovar-ho a través del següent enllaç: https://cutt.ly/ARfoRen i enviar el CV a l’adreça electrònica femocupacio@uea.cat, detallant l’oferta de feina a la qual es vol postular abans del divendres 29 d’octubre de 2021 per garantir la cita per entrevistar-se amb les empreses.

Aquesta edició presenta el Connecta més participatiu fins al moment. En aquest sentit, són 19 les empreses de sectors molt heterogenis que s’hi presenten, amb més de 30 ofertes de feina de diversos perfils com consultors, desenvolupadors Java, programadors, comercials, enginyers industrials, personal de producció, backoffice, tècnics en sistemes audiovisuals, docents de programació, tècnics d’obres i manteniment, facility management, tècnic de compres, conductor d’autobús, controller financer, operaris, educadors socials, administratiu/ves, xofers camió, operaris de taller i de serralleria, entre altres.