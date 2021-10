L'Ajuntament d'Igualada posarà en marxa un espai de gestació d'empreses per a persones que vulguin impulsar un projecte empresarial, de qualsevol sector, però que incorporin les TIC, i que es trobi encara en una fase poc madura. Sota el nom de 'La incubadora del Tecnoespai', s'ubicarà a les instal·lacions d'Ignova Tecnoespai, a l'avinguda de Barcelona. Tindrà com a principals col·laboradors l'Associació Tic Anoia i la Universitat de Lleida. Durant set mesos els dotze projectes seleccionats podran accedir a mentoratge per part de professionals experts, fer xarxa amb altres persones emprenedores per posar en comú l'experiència i participar en tallers formatius grupals en màrqueting digital. També fer ús de la tecnologia punta de l'espai.

El programa, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, arrencarà a finals d'any. Les persones interessades a participar-hi tenen temps fins a finals de novembre per presentar candidatura.