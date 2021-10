L’Associació contra el Càncer a Igualada va entregar dimarts un llaç rosa ple de missatges a l’Ajuntament d’Igualada en el dia de lluita contra el càncer de mama. Igualada s’ha sumat als actes que s'han celebrat en aquesta commemoració. Una jornada per a la visibilitat i informar sobre la malaltia i recollir fons per la seva investigació. Durant tot dimarts, l’Associació Contra el Càncer a Igualada va ser a la Plaça de Cal Font on va organitzar una taula informativa amb un gran llaç que els igualadins van anar omplint amb missatges d’esperança i suport. El paperets adhesius van cobrir tota la superfície del llaç.

Al vespre, Esther López, presidenta de l’Associació Contra el càncer a Igualada va fer entrega del llaç amb tots els missatges a l’Ajuntament d’Igualada per tal que es pugui exposar en una de les finestres laterals i tothom pugui llegir els missatges. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de les tinentes d’Alcalde, Patrícia Illa i Carlota Carner, han rebut el llaç i han agraït a l’Associació la feina voluntària que realitzen per visibilitzar, informar i recaptar fons per combatre el càncer des d’Igualada.

L’Ajuntament va il·luminar, també, la seva façana de rosa per sumar-se als actes del dia mundial del càncer de mama. A la nit, el poliesportiu de les comes va acollir un partit solidari d’Hoquei Línia entre els equips Igualada Femení HCP i el Club Patí Voltregà