El Síndic de Greuges ha obert una investigació d'ofici pel diagnòstic que va rebre una dona al Centre d'Atenció Primària (CAP) Vic Nord. L'exportera d'hoquei patins Teresa Bernadas va fer públic que, en una visita ginecològica, li van diagnosticar "conducta homosexual d'alt risc". El Síndic s'ha posat en contacte amb l'Institut Català de la Salut (ICS) per demanar informació sobre el cas, les mesures adoptades per esmenar els paràmetres de l'aplicació mèdica i les propostes per evitar que es repeteixin fets com aquests, així com les accions endegades tant cap a la víctima com cap al personal del centre. L'ens recorda que la condició sexual no pot ser un diagnòstic de salut.

També s’ha adreçat al Departament d'Igualtat i Feminismes per demanar informació sobre l'actuació davant de la denúncia presentada per la víctima. Bernadas ha explicat que va interposar una denúncia administrativa a través del Servei d'atenció a la diversitat sexual i identitats de gènere d'Osona (SAI LGTBI Osona). L'ICS ha demanat perdó a Bernadas i s'ha compromès a revisar el funcionament de l'aplicació mèdica dels estàndards internacionals del sistema de codificació de procediments "per valorar si són correctes o caldria introduir-hi modificacions".