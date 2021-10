L’Associació de Productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui organitzen la Primera Mostra de productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, que tindrà lloc aquest diumenge a la plaça Major del nucli antic de Santa Margarida de Montbui. La mostra reunirà 17 productors i compta també amb la col·laboració del Parc Agrari, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Xarxa de Productes de la Terrra.

A partir de 2/4 de 10 obriran les parades amb els productes de la Conca d’Òdena. I la mostra es complementarà amb diferents xerrades sobre «L’elaboració artesanal de cervesa a partir de cereal propi», a càrrec d’Albert Urgell, de cerveses Naris de La Panadella, i sobre «Com aprofitar l’aigua en ambients de secà? Microtopografia i línies clau», amb Manel Badia. Aquestes xerrades seran a 27$ d’11 i 2/4 de 12 del matí. La Mostra s’acabarà amb un vermut musical i el concert del músic folk i pastor Miguel Díaz.

L’Associació de Productors de la Conca d’Òdena és una de les quatre parts que donen sentit al Parc Agrari, juntament amb la restauració i el comerç, el sector turístic i l’administració local.

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena treballa, segons els seus impulsors, «per generar una economia sòlida i sostenible originada en tot allò que deriva del territori (ja siguin productes o serveis), que és la que permet la preservació dels serveis ecosistèmics i els valors que el territori ens ofereix».

Quinze municipis implicats

El nucli del Parc Agrari de la Conca d’Òdena inclou 15 municipis (Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí), que en conjunt sumen una superfície de 372,18 km2 i una població de més de 80.000 habitants.

El projecte és possible per l’impuls del Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona, el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, el suport dels diferents ajuntaments que conformen el Parc, així com la coordinació tècnica de Col·lectiu Eixarcolant, que ha estat l’entitat encarregada de donar sentit conceptual a la proposta.