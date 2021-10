Igualada ha iniciat una campanya per a l’elecció i promoció de 7 tresors del patrimoni cultural de la ciutat. Aquestes propostes s’aniran donant a conèixer, però, de moment, sobre la taula ja hi ha la basílica de Santa Maria i el cementiri nou. Aquesta campanya es du a terme com a pròleg de la Capital de la Cultura Catalana 2022 i es desenvoluparà conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació Capital de la Cultura Catalana.

L’objectiu de la campanya «7 Tresors del Patrimoni Cultural d’Igualada» és «promoure i divulgar el patrimoni d’Igualada d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la visita als llocs seleccionats i elegits. També, establir noves rutes turístiques alhora que es potencia la participació ciutadana», segons fonts de l’organització.

Una vegada elegits per votació ciutadana «7 Tresors del Patrimoni Cultural d’Igualada» s’incorporaran a «la Llista representativa dels tresors culturals del món», la característica principal de la qual és que els elements que en formen part han estat elegits per votació ciutadana.

El cementiri nou va ser edificat entre el 1985 i el 1994, obra dels arquitectes Enric Miralles i Carme Pinós. Ha estat considerat una de les obres poètiques de l’arquitectura catalana del segle passat. Des del mes de juliol passat és una obra protegida com a bé cultural d’interès nacional.

D’altra banda, la proposta de l’església de Santa Maria reconeix el valor del conjunt més significatiu del patrimoni cultural de la ciutat. Té una sola nau amb sis capelletes laterals per banda. Té una superfície de 1.200 m2 i una estructura pròpia del renaixement català. Els orígens de l’església es remunten a principis del segle XI. La major part de l’edifici actual és del segle XVII.

Obert a tothom

En els propers dies s’aniran donant a conèixer les diferents propostes. Qualsevol ciutadà d’Igualada, o que conegui la ciutat, pot presentar propostes de candidatura. Per fer-ho ha d’escriure un correu electrònic a info@ccc.cat i detallar quina proposta de candidatura presenta. Si és possible, ha d’acompanyar una fotografia de l’element que es presenta com a candidat. La data màxima de presentació de propostes de candidatures és el dia 4 de novembre d’enguany.

