Jornada dominical de consulta popular a Jorba. Els veïns del municipi voten sobre l'ampliació de sòl industrial en 46 hectàrees i la implantació de projectes d'energies renovables a la població. Quasi un 32% del cens de 685 persones havia participat a la consulta a les 13 hores (169 persones in situ al col·legi electoral ubicat a l'Escola Guerau i 48 més que ho havien fet ja de manera anticipada). "Estem tenint una participació considerable. Haurem de veure al llarg del dia com avança, però volem que sigui una consulta reeixida perquè tothom pugui dir la seva", ha afirmat l'alcalde de Jorba, David Sànchez, que ha assegurat que el consistori acceptarà el resultat de les votacions, malgrat que la consulta sigui no referendària.

L'Ajuntament de Jorba: "Una ampliació de sòl industrial necessària"

La doble pregunta de la consulta –amb resposta de sí o no- ha estat: Esteu d'acord que el Pla Director d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena classifiqui 46 hectàrees de sòl industrial al Parc Tecnològic Igualada-Jorba? Esteu d'acord que l'Ajuntament de Jorba s'oposi als grans projectes d'energies renovables que afectin el municipi en el marc normatiu actual?. El consistori de Jorba s'ha posicionat clarament a favor de permetre la classificació de 46 noves hectàrees com a sòl industrial. "Estem convençuts que és necessari. Portem uns anys que els set municipis de la Conca d'Òdena hem cercat noves empreses i inversions, i hem vist que amb el sòl disponible no podem cobrir aquesta demanda", ha assenyalat el batlle.

"Fa una setmana i mitja va aparèixer una inversió empresarial de 180 milions d'euros a l'Ebre que abans havia manifestat la intenció de venir aquí, a la Conca d'Òdena", ha apuntat Sànchez. "Malauradament, amb el sòl disponible que teníem no vam poder cobrir aquesta demanda i van haver de triar una altra ubicació", ha comentat l'alcalde de Jorba, que considera que aquesta classificació de 46 noves hectàrees "beneficiarà els set municipis de la Conca d'Òdena" i generarà nous llocs de treball. Com a contrapartida, la plataforma Jorba Reflexiona s'ha mostrat obertament contrària a aquesta ampliació de sòl industrial al municipi "quan encara hi ha sòl industrial per desenvolupar".

La plataforma Jorba Reflexiona: "Encara hi ha sòl per desenvolupar"

"Que primer s'executi el 50% que encara hi ha pendent i després ja veurem el que falta. Hi ha molt de sòl per desenvolupar encara a l'Anoia", ha apuntat el portaveu de Jorba Reflexiona, Jaume Farrés, que ha posat d'exemple la zona de les Bòbiles com un espai industrial "encara per utilitzar" a Jorba. "No veiem que hi hagi una cua d'empresaris que no trobin lloc per instal·lar-se i, per això, ens fa sospitar que no sigui una cortina de fum per especular amb les terres i les obres", ha afegit el portaveu de la plataforma Jorba Reflexiona, que ha fet campanya pel 'no' a la doble consulta. "Estem contents per l'alta participació, per sobre del 30% a les 13 hores. És la clau perquè aquesta consulta tingui validesa", ha conclòs Farrés.